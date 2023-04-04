Во Владивостоке мужчина свернул голову возлюбленной в приступе ревности

Сейчас мужчина находится под стражей. Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Во Владивостоке на улице Вилкова 31 марта нашли тело 44-летней женщины. По всему телу у нее обнаружили кровоподтеки и ссадины. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета Приморского края. Там также уточнили, что в истории замешаны алкоголь и ревность. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В убийстве подозревается 34-летний приятель убитой. По версии следствия, он пришел к ней в гости 3 марта. Вместе они выпили, после чего мужчина остался на ночь. Утром пара продолжила посиделки с алкоголем, во время которых между ними случилась ссора из-за ревности. Мужчина схватил женщину за голову руками и с силой повернул ее. Та скончалась на месте.

На любовника уже завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Ему грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

Сейчас следователи устанавливают детали произошедшего. Назначены судебные экспертизы и допрашиваются свидетели. Сам мужчина находится под стражей.

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