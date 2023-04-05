В Приморье мост через реку Крестьянка оказался на грани обрушения

У сооружения частично просели балки. Фото: Прокуратура Приморского края

В Уссурийском городском округе поврежден мост через реку Крестьянка. Прокуратура края организовала проверку, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, на третьем километре дороги на подъезде к селу Покровка от Уссурийска – Пограничный частично просели балки моста. Прокуратура вместе с сотрудниками ГИБДД организовала профилактические рейды, после которых были установлены лимиты массы автомобилей, разрешенных для проезда по сооружению.

После проверки представители ведомства примут необходимые меры для создания объезда и восстановления моста.

После проверки прокуратура примет меры для создания объезда. Фото: Прокуратура Приморского края

Напомним, что в Приморье из-за резкого подъема воды в реке Аввакумовка размыло временный объезд, из-за чего жители ближайшего поселка оказались отрезаны от транспорта. Сколько продлятся работы по восстановлению, пока неизвестно.

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