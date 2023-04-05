Фура враскорячку, движение колом: центр Владивостока сковали пробки (видео)

Тонну времени впустую. Фото: Роман КИРИЛКИН

С самого утра главную трассу Владивостока на улице Светланской сковали пробки. Серьезный затор образовался перед поворотом на Светланский переулок из-за небольшого столкновения легкового автомобиля и фуры. Машины перегородили проезд в сторону моста.

Из-за того, что половина проезжей части оказалась заблокирована, автомобили с правой полосы вынуждены проезжать через плотный транспортный поток, идущий по левой. Так, тем, кто двигается в центр, приходится пропускать едущие навстречу машины.

Сколько продлится непростая обстановка на этом участке - неизвестно. На место ДТП еще не приехали полицейские. К слову, пострадавших нет, поэтому авария может обойтись без вмешательства сотрудников ДПС.

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