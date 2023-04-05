«Чтоб люди знали своих героев»: бесчеловечный поступок двух приморцев обсуждают в сети

Все произошло в доме по улице Полины Осипенко, 20, в ночь с 3 на 4 апреля. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Вопиющий поступок обсуждают в социальны сетях жители Владивостока. Двое мужчин украли основание детской коляски. Все это зафиксировала камера наружного наблюдения. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все произошло в доме по улице Полины Осипенко, 20, в ночь с 3 на 4 апреля. Камера наблюдения запечатлела двух мужчин. Один из них с трудом передвигался и при этом использовал костыли, на кадрах это отчетливо видно. Его спутник, судя по всему, решил облегчить «страдания» товарища. Мужчина не придумал ничего лучше, чем воспользоваться чужой детской коляской, которая стояла в подъезде.

Сняв сиденье, он взял каркас устройства и вытащил на улицу. Тем временем хромой мужчина поковылял в сторону импровизированного средства передвижения. Спуститься с лестницы ему удалось не сразу, предшествовало этому падение. Спустя какое-то время основание детской коляски все-таки получилось «оседлать», и после этого вдвоем они куда-то направились.

Казалось бы, благое дело сделал – помог человеку, который с трудом передвигался на своих двоих. Вот только для чего было брать чужое имущество? Эти вопросом задалась и владелица коляски – местная жительница с четырехмесячным ребенком на руках. Как сообщает автор ролика, гулять с малышом теперь нет никакой возможности.

– Хотелось бы придать огласке, чтоб люди знали своих «героев», – дополнили в социальных сетях.

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