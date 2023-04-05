Работы должны закончиться до середины августа. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке начался ремонт проезда по улице Олега Кошевого. Специалисты снимут старое дорожное покрытие, обновят сеть ливневых канализаций, уложат асфальт и обустроят тротуары. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Общая протяженность участка – около 500 метров. Фото: Администрация Владивостока

Как сообщили в мэрии, ремонт запланирован вдоль домов № 27-33 на Олега Кошевого и от улицы Бурачка к домам № 27, 27а, 29а на Олега Кошевого. Общая протяженность участка составит около 500 метров, а дорожники уже приступили к работе.

Специалисты уже приступили к ремонтным работам. Фото: Администрация Владивостока

Напомним, «КП – Владивосток» писала, что администрация приморской столицы занималась поиском подрядчика в феврале 2023 года. Он должен не только снять поврежденное покрытие, но и заменить слабый грунт на скальный, а также уложить новый асфальт в два слоя. Срок окончания работ – середина августа 2023 года.

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