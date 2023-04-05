Гибнут массово: приморцы обнаружили в лесу трупы животных

О случившемся приморцы рассказали в социальных сетях. Фото: принтскрин видео.

Приморцы забили тревогу из-за гибели оленей в Ольгинском районе. Местные предположили, что могло стать причиной. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся приморцы рассказали в социальных сетях и опубликовали видео пугающих кадров. На ролике видно два бездыханных тела, которые лежат недалеко друг от друга, а в нескольких метрах от них – еще несколько трупов. Автор видео насчитал около пяти оленей, но не исключено, что их может быть больше.

Сперва можно предположить, что причиной гибели парнокопытных могли стать хищники, так как у одного из трупов вспорото брюхо. Однако местные предполагают, что олени из-за своей массы не смогли выбраться из снежного плена.

«Хожу, пилю деревья, чтобы зверь не передох. Надо было сделать это раньше», – комментирует приморец.

Корреспондент «Комсомолки» обратился в министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира по Приморью, чтобы узнать, из-за чего же могли умереть животные. В ведомстве подтвердили, что причиной стал высокий снежный покров, и добавили, что массовая гибель – это преувеличение:

– По данным за 2022 год, в крае насчитывается около 28 тысяч оленей. Специалисты охотнадзора выезжали на место, обнаружили примерно десять тел. Стоит отметить, что эти животные больше страдают от диких собак, но в данной ситуации они погибли из-за высокого снега.

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