Серьезные ухудшения погоды предсказывают жителям северных районов края. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным сайта Gismeteo, в следующие выходные жителям Приморья стоит готовиться к серьезному удару стихии. Серьезные ухудшения погоды ожидаются в крае в воскресенье, 16 апреля. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Согласно данным портала, на север края обрушатся снег с дождем, а во Владивостоке ожидается ливень. За сутки в крае выпадет более 20 миллиметров осадков, порывы ветра достигнут 19 метров в секунду, а столбики термометров покажут примерно +8°C.

Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу Примгидромета, чтобы узнать, действительно ли жителям края стоит готовиться к погодному апокалипсису.

– С учетом весенней переменчивости пока нет смысла комментировать погодные условия на такой длительный срок. Нужно подождать, когда останется хотя бы неделя до 16 апреля.

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