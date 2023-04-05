В Приморье ищут виновников, устроивших 50 природных пожаров

Основная задача ведомств – быстро ликвидировать очаги возгораний. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморье зафиксировали уже 48 термоточек в 10 муниципалитетах. Ведомства края продолжают искать жителей, которые устраивают природные пожары. По словам губернатора Олега Кожемяко, основная задача – быстро ликвидировать очаги возгораний, не позволив огню распространиться на большую площадь. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе правительства Приморья, в среду, 5 апреля, прошло заседание под руководством губернатора, на котором присутствующие обсудили ситуацию с природными пожарами. По словам и.о. начальника управления МЧС России по Приморью Павла Шпенькова, представители ведомства составили более 30 протоколов на нарушителей, по еще 50 возгораниям проводится проверка.

– Максимальное число пожаров должно быть расследовано. Люди должны понимать это и нести ответственность за нарушение законодательства. Только так мы сможем защитить и леса, и населенные пункты от огня, – отметил Олег Кожемяко.

Напомним, что по поручению губернатора в Приморье начали устанавливать видеокамеры для поиска поджигателей лесов, а также запускают квадрокоптеры.

Пожароопасный сезон в крае открыт с 30 марта, во многих районах запретили посещать леса и разводить открытые костры. За поджигание лесов жителям грозит штраф до 800 тысяч рублей.

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