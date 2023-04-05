Мужчина может провести в колонии до трех лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Чукотке начальник аварийной службы одного из обществ с ограниченной ответственности города Билибино пойдет под суд из-за смерти человека, на которого обрушили бетонные блоки. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Трагедия произошла утром 3 января 2023 года. В СУ СК по Чукотскому автономному округу сообщили, что мужчина ненадлежащим образом исполнял свои обязанности, нарушив стандарты при установке ворот склада, из-за чего на 32-летнего пострадавшего обрушилась часть стены гаража в виде бетонных блоков. От полученных травм он скончался в медучреждении.

Во время расследования специалисты опросили свидетелей и провели экспертизы. Начальник аварийной службы признал свою вину и раскаялся в содеянном. Теперь уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ передано в суд. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы до трех с лет.

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