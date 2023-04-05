МегаФон в два раза увеличил скорость интернета в Хрустальном

Иллюстрация из архива. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Оператор выполнил модернизацию сети связи в поселке Хрустальный Приморского края. Благодаря современным техническим решениям скорость мобильного интернета у абонентов МегаФона выросла более чем в два раза.

Инженеры компании расширили существующие каналы связи и увеличили пропускную способность сети 4G. За счет выполненных работ оператор обеспечил для пользователей высокую скорость передачи данных до 50 Мбит/с. В Хрустальном проживает около 2,5 тысячи человек. Теперь для них в полном объеме доступны современные телеком-технологии. Они могут комфортно управлять банковскими счетами, совершать покупки на маркетплейсах, использовать электронные госуслуги, а также различные варианты досуговых интернет-сервисов.

Более удобными для жителей поселка стали и голосовые вызовы. Модернизация сети обеспечила высокое качество и мгновенное соединение с помощью технологии VoLTE. Совершая «цифровые» звонки, абоненты могут одновременно общаться по телефону и пользоваться мобильным интернетом без потери качества сигнала.

– Предоставление качественных услуг связи для абонентов в малых населенных пунктах входит в число наших приоритетных задач на территории региона. В поселках Приморья мы строим базовые станции, расширяем емкость существующей сети, тем самым расширяем зону покрытия и улучшаем качество мобильной связи. В текущем году, например, уже запущены базовые станции в поселках Барабаш, Мирный и Липовцы, расширена емкость транспортного канала в поселке Пограничный, – рассказал директор МегаФона в Приморском крае Роман Матвиенко.

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