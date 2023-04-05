Во Владивостоке решат проблему с переполненным парковками, изменив схему движения на Днепровской

Нововведение появится в районе дома на Днепровской, 40. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке в районе дома Днепровской, 40, изменится схема движения. Здесь установят новые дорожные знаки, которые помогут решить проблему с переполненными парковками на участке и разгрузить проезд. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились в городском управлении дорог, в проезде по направлению к дому установят дорожные знаки «Въезд запрещен», «Зона ограничения стоянки» и «Работает эвакуатор». Такое решение приняли, чтобы машины оперативных служб могли без препятствий проезжать к дому в случае экстренных ситуаций.

Водителей Владивостока просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.

Напомним, что в приморской столице новые дорожные знаки установят на улице Маковского в районе концертно-спортивного комплекса «Фетисов Арена».

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