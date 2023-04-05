От рыбалки до колонии: на Камчатке судили двух браконьеров

Двух браконьеров судили на Камчатке. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Камчатке суд вынес приговор двум браконьерам из-за незаконного вылова лосося. Мужчины получили серьезный срок, ведь ущерб от их действий превысил 2 миллиона рублей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

В прокуратуре Камчатского края сообщили, что ранее судимый 32-летний и 50-летний мужчины вступили в сговор в июне 2022 года. Они добыли 102 экземпляра нерки в местах нереста в реке Плотникова Елизовского района с помощью рыболовных сетей и резиновой лодки. Ущерб водным биологическим ресурсам РФ составил свыше 2 миллионов 300 тысяч рублей.

Злоумышленников признали виновными по части 3 статьи 256 УК РФ. Подсудимому 32 лет назначили лишение свободы сроком на три года девять месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Его соучастнику дали «условку» на два года и один месяц с испытательным сроком два года.

Приговор не вступил в законную силу.

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