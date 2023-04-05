Решение перекрыть дорогу на мыс вызвало бурную реакцию в соцсетх. Фото: МЦУ Владивостока.

Автомобилисты больше не смогут проехать в одно из красивейших мест Приморья, которое расположено на острове Русский. Мыс Тобизина популярен не только среди местных жителей, но и среди туристов. Как рассказали в МУЦ Владивостока, на территории установили бетонные блоки, чтобы ограничить проезд машин. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Место пользуется популярностью у местных жителей и туристов. Фото: МЦУ Владивостока.

Въезд для машин запретили из-за постоянных жалоб о том, что брошенные внедорожники мешают любителям активного отдыха подниматься на вершины по тропинкам. Кроме того, автомобили нередко застревали в грязи, из-за чего обходить их туристам приходилось по лесу. Однако новость о том, что на Тобизина появились бетонные блоки, обрадовала далеко не всех. Волна возмущений прокатилась по социальным сетям. Одни предлагают перекрыть Светланскую для удобства пешеходов, другие говорят, что растащат блоки сегодня же.

Проезд закрыли из-за жалоб приморцев. Фото: МЦУ Владивостока.

Напомним, «КП – Владивосток» писала, что весной 2022 года на мысе мужчина установил лестницу для комфортного подъема отдыхающих на вершину. Однако легкий путь был платным, что вызвало большое недовольство жителей Приморья.

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