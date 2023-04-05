Кадры пожара появились в соцсетях. Фото: принтскрин видео.

Густой черный дым в одном из жилых районов Владивостока заметили приморцы в среду, 5 апреля. Они поделились кадрами пожара в районе улицы Давыдова в социальных сетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Видеозапись пожара появилась около двух часов дня. Облака черного дыма поднимались над проспектом 100-летия Владивостока, а в комментариях к записи приморцы гадали, что же было его причиной:

«Что происходит? Все ли живы? Жуткое зрелище».

Как рассказали журналисту «КП – Владивосток» в пресс-службе ГУ МЧС Приморья, причиной задымления был горящий мусор за гаражами в районе улицы Давыдова на площади около десяти квадратных метров. Специалисты оперативно прибыли и уже работают на месте происшествия. Что именно стало причиной возгорания – неизвестно.

Напомним, 2 апреля пожар произошел в районе новостроек во Владивостоке на территории ЖК «Изумрудный». Местные жители подозревали, что мусорка загорелась из-за шалости детей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.