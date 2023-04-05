Кадры пожара появились в соцсетях.
Фото: принтскрин видео.
Густой черный дым в одном из жилых районов Владивостока заметили приморцы в среду, 5 апреля. Они поделились кадрами пожара в районе улицы Давыдова в социальных сетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Видеозапись пожара появилась около двух часов дня. Облака черного дыма поднимались над проспектом 100-летия Владивостока, а в комментариях к записи приморцы гадали, что же было его причиной:
«Что происходит? Все ли живы? Жуткое зрелище».
Как рассказали журналисту «КП – Владивосток» в пресс-службе ГУ МЧС Приморья, причиной задымления был горящий мусор за гаражами в районе улицы Давыдова на площади около десяти квадратных метров. Специалисты оперативно прибыли и уже работают на месте происшествия. Что именно стало причиной возгорания – неизвестно.
Напомним, 2 апреля пожар произошел в районе новостроек во Владивостоке на территории ЖК «Изумрудный». Местные жители подозревали, что мусорка загорелась из-за шалости детей.
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