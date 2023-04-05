Сотрудники МЧС Камчатки рассказали, как удалось спасти снегоходчиков около вулкана Корякский

Мужчины заблудились во время метели. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спасатели Камчатки поделились видеозаписью, в которой рассказали о деталях поисков трех снегоходчиков во время метели. Трое мужчин две ночи провели у подножия вулкана Корякский, пока тревогу били их родные, а волонтеры, сотрудники МЧС и ПСО КГКУ «ЦОД» рисковали жизнью. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Утром 24 марта трое мужчин на двух снегоходах, не посмотрев прогноз погоды, поехали по малознакомому маршруту в сторону Корякского вулкана. Кроме того, путешественники не взяли с собой необходимую экипировку и достаточное количество топлива. В какой-то момент они перестали выходить на связь, а родственница одного из них забила тревогу.

Специалистам поисково-спасательных отрядов от МЧС и ЦОД чудом удалось разыскать местных жителей:

– На Корякский перевал нам удалось подняться с третьего раза. Были сильный ветер, низовая метель и видимость до пяти метров, – отметил спасатель первого класса ПСО КГКУ «ЦОД» Игорь Сестров.

По словам пострадавших, именно плохая погода стала причиной того, что они потерялись. Несмотря на испытанный шок и переохлаждение, снегоходчики заявили, что катаются так уже 20 лет и бросать не собираются.

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