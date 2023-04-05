Столица Приморья оказалась не очень благоприятной для жизни

Эксперты проверили качество жизни и в других городах Приморья. Фото: Вадим ПОПОВ

Среди крупных городов России, в которых проживает от 250 тысяч до миллиона человек, Владивосток набрал 205 баллов из 360 возможных по индексу качества городской среды. Другие приморские города также попали в рейтинг за 2022 год, который предоставило Минстрой РФ. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

За год в приморской столице улучшились следующие сферы: городское пространство – 36 баллов (35 за 2021 год), озеленение – 32 (27), социально-досуговая инфраструктура – 31 (24). Снизился показатель в области улично-дорожных сетей – 28 баллов (29), а жилье и общественно-деловая инфраструктура остались без изменений – 38 и 40.

Итого за год Владивосток получил 205 баллов, обогнав среди крупных городов России на Дальнем Востоке Читу (190) и Улан-Удэ (185). В лидеры выбился Хабаровск с результатом в 215 баллов.

В рейтинг попали и другие приморские города. Так, среди больших Уссурийск получил 188 баллов, Находка – 181, Артем – 168; из средних Арсеньев набрал 173 балла; малые – Фокино – 189, Дальнереченск – 184, Большой Камень – 177, Дальнегорск – 173, Спасск-Дальний – 168, Лесозаводск – 148, Партизанск – 137.

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