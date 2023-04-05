Каждый нарушитель может заплатить штраф от трех до четырех с половиной тысяч. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В Приморье 36 водителей заплатят штрафы за выезд и стоянку автомобилей на берегу моря в необорудованных местах. Об этом сообщили 5 апреля в пресс-службе краевого ТУ Росрыболовства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Во время инспекций с 27 марта по 2 апреля сотрудники ведомства выявили 36 нарушений и составили на водителей административные протоколы. Больше всего припаркованных у моря машин было во Владивостоке – 29. В Находке штрафы заплатят пять автомобилистов, а в Ольгинском округе и Лучегорске – по одному.

Следует отметить, что сумма штрафа составляет от трех до четырех с половиной тысяч рублей. Заплатить его придется тем водителям, которые паркуют свои машины ближе, чем 500 метров от моря.

Напомним, «КП – Владивосток» писала, что проезд к мысу Тобизина на острове Русский перекрыли для машин. Связано это с жалобами местных жителей на то, что внедорожники, брошенные в популярном месте отдыха, мешают им подниматься на вершину. Однако не все приморцы оценили новое ограничение.

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