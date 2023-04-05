Во Владивостоке продолжают устанавливать делиниаторы

Делиниаторы снизят аварийность на проблемных дорогах города. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали, что в городе продолжают установку делиниаторов для более безопасного разделения потоков транспорта. Работы ведутся на участке Светланская – Новоивановская. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Бригада работает в районе магазина «Бубль-гум» в сторону площади Луговой. Сейчас рабочие отделяют крайнюю левую полосу. Теперь водители будут безопасно и удобно выезжать сюда со Светланской.

В ЦОДД добавили, что установка делиниаторов должна снизить аварийность на особо проблемных дорогах Владивостока.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала об еще одном участке, где установили столбики. Делиниаторы появились около остановки «Покровский парк», чтобы водители двигались в пределах своей полосы, занимая крайнюю правую при повороте.

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