В Приморье появятся дополнительные краевые рейсы к майским праздникам

Рейсы выполнит компания «Аврора». Фото: Петлица Антон.

В апреле и мае в Приморье введут дополнительные рейсы на краевых маршрутах. Это связано с приближающимися майскими праздниками. Билеты уже в продаже, причем по доступной цене благодаря субсидиям из регионального бюджета. Об этом рассказали в пресс-службе правительства края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Рейсы выполнит компания «Аврора».

27 апреля: Владивосток – Терней, вылет в 09:25, прилет в 11:15; Терней – Амгу, вылет в 11:40, прилет в 12:15; Амгу – Терней, вылет в 12:40, прилет в 13:15; Терней – Владивосток, вылет в 13:40, прилет в 15:40.

28 апреля: Владивосток – Кавалерово, вылет в 12:50, прилет в 14:10; Кавалерово – Владивосток, вылет в 14:35, прилет в 15:50.

5 мая: Владивосток – Терней, вылет в 09:25, прилет в 11:15; Терней – Единка, вылет в 11:40, прилет в 12:50; Единка – Терней, вылет в 13:15, прилет в 14:25; Терней – Владивосток, вылет в 14:50, прилет в 16:50.

9 мая: Владивосток – Пластун, вылет в 12:50, прилет в 14:25; Пластун – Владивосток, вылет в 14:55, прилет в 16:30.

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