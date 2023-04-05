Во Владивостоке дорожники готовятся к предстоящему ливню

Во время ливня бригады продолжат наблюдать за проблемными участками и устранять последствия. Фото: Администрация Владивостока

Владивосток ждет ухудшение погоды и долгие ливни в ночь на 6 апреля. Дорожные службы уже вовсю подготавливают город и канализации, чтобы избежать последствий. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Бригады МБУ «Содержание городских территорий» перед дождем проехались по основным местам подтоплений. Они также подготовили приямки, открыли решетки и обмотали их сигнальной лентой. Так водители точно заметят, что решетки открыты. Особое внимание они также уделили самым проблемным участкам.

– Например, Иманская — это самая низкая точка в местности, со всех верхов сюда стекает вода и скапливается очень много воды, – рассказал мастер отдела по содержанию инженерных сетей Евгений Алхазуров.

Во время ливня бригады продолжат наблюдать за этими местами и устранять последствия непогоды.

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