Масло с бургеров идет в поезда: как «Комсомолка» побывала в закулисье филиала «Вкусно – и точка» во Владивостоке

Мы побывали на кухне и пообщались с персоналом. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Вместо «Фанты» – «Добрый», вместо «Биг Мака» – тоже что-то «Биг…». «Вкусно – и точка» уже больше полугода «импортозамещает» фастфуд во Владивостоке. Пришло время заглянуть в закулисье ресторанов. Несмотря на то, что кухни у заведений в открытом формате, побывать там просто так нельзя.

Популярный «Биг Мак» недавно в итоге заменили MadeInRussia-вариантом. Приготовить его смогла даже самая юная гостья филиала – 4-летняя девочка. Но что все-таки внутри кухни?

Как удалось узнать, она поделена на несколько «блоков» с достаточно оптимизированной логистикой, среди которых, например, зона для коктейлей, гриль, фритюры, своеобразный «цех сборки» – зона фасовки заказов. Нам рассказали об интересных деталях: например, вы когда-нибудь задумывались, куда уходит масло после использования во фритюрах? Как оказалось, не пропадает: уходит на смазочные материалы для локомотивов.

Говорят, что овощи приморские. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

После экспресс-осмотра производства познакомились с сотрудниками. Большая часть – молодые ребята. Теорию перед работой, как раскрыли работники, новички изучают долго, многие путаются, но в итоге справляются. Требования не спартанские, однако тяжеловатые. Сандвич, например, должен быть готов в течение 30 секунд, а заказ подают – в течение двух минут с момента приготовления. Кажется мистикой, но вроде бы и вправду успевают.

Что с поставщиками? Ответили: продуктов приморских фермеров в ассортименте маловато, лишь овощи. Мясо приходит замороженным, и, в основном, от московских поставщиков. Наценки в Приморье не превышают 10% — это обусловлено логистическими трудностями.

Напомним, заведения сети открылись во Владивостоке осенью 2022 года. Активами американского конгломерата теперь управляет бизнесмен Александр Говор.

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