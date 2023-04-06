Полицейский из Владивостока запугал водителя и попросил денег за несуществующее нарушение ПДД

Сотрудник правоохранительных органов за «урегулирование» конфликта попросил деньги. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Приморском крае заведено уголовное дело по факту мошенничества со стороны сотрудника органов полиции. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось еще 24 марта 2023 года. Полицейский подошел к автомобилю, который был припаркован вдоль дороги на острове Русский во Владивостоке. В салоне машины сидели двое: мужчина и женщина. Сотрудник полиции, используя свое служебное положение, пригрозил водителю административным наказанием за якобы совершенное нарушение ПДД. При этом сам инспектор заведомо знал, что это не так и оснований привлечь автомобилиста к ответственности у него нет.

И тем не менее сотрудник правоохранительных органов за «урегулирование» конфликта попросил деньги – 20 тысяч рублей. За это он пообещал «не привлекать к ответственности». Потерпевший, испугавшись, отдал полицейскому 10 тысяч рублей, а после этого сразу же обратился с заявлением о коррупционном преступлении в дежурную часть.

По факту произошедшего заведено дело о мошенничестве. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе полиции отметили, что руководство регионального УМВД уже назначило свою служебную проверку. Если вина их сотрудника подтвердится, его уволят из органов, а далее он понесет наказание в установленном законом порядке.

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