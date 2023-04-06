В центре Владивостока разрушился один из главных архитектурных памятников

Приморцы предположили, что могло стать тому причиной. Фото: telegram-канал @gorod_vl.

По неизвестным причинам в центре Владивостока разрушился ансамбль «Серая лошадь» – красивейшего памятника архитектуры. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся рассказали жители города в социальных сетях. По их словам, ансамбль разрушается не первый год. На снимках видно, что развалилась одна из колон. Приморцы выдвинули несколько версий, почему подобное могло произойти: одни предполагают, что это дело рук вандалов, другие – что архитектурный памятник снес автомобиль.

В пресс-службе муниципального центра управления по Владивостоку рассказали, что упавшую конструкцию убрали в тот же день, когда фотографии появились в социальных сетях. Планируется восстановление.

Напомним, что в начале апреля во Владивостоке на улице Котельникова рухнула подпорная плита. Специалисты убрали с дороги разрушенные части, решается вопрос о строительстве новой стены.

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