Экс-заместитель губернатора Приморья стал вице-президентом в FESCO

Сергей Сидоров. Фото: Артем Никитин/ Правительство Приморского края.

Вице-президентом по взаимодействию с органами государственной власти и внешним связям Транспортной группы FESCO назначили Сергея Сидорова. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сергей Сидоров работает в FESCO с 2021 года. Окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) по специальности «Менеджмент». Перед тем как вступить в новую должность он занимал пост вице-президента по работе с регионами, земельным и имущественным отношениям. С 2012 по 2014 годы был первым заместителем губернатора Приморья.

Вице-президент по организационному развитию и внедивизионным Павел Шалит кроме своих основных обязанностей также будет курировать социальные активности и маркетинговые коммуникации FESCO, так как Екатерина Гришковец покинула свой пост.

Напомним, что кадровые перестановки произошли и во Владивостокском морском торговом порту.

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