Из-за паводков шесть населенных пунктов в Приморье оказались отрезаны для транспорта

Проезд есть со стороны Лазо. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

В Приморье в Ольгинском муниципальном районе из-за паводков нарушилось транспортное сообщение со стороны села Ольга, со стороны Лазо ничего не пострадало. Специалисты приступили к аварийно-восстановительным работам. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе Примавтодора, в реке Минеральная поднялась вода из-за чего перемыло временную дорогу Находка−Лазо−Ольга−Кавалерово на 280 и 282 километрах в районе поселка Горноводное. Со стороны села Ольга оказались отрезаны шесть населенных пунктов, проезд есть со стороны Лазо.

Переливы также наблюдаются в Дальнереченском муниципальном районе на дороге Маревка –Мартынова Поляна, их глубина достигает от 5 до 8 сантиметров, а длина – от 10 до 70 метров.

Напомним, что подобная ситуация произошла в среду, 4 апреля. В реке Аввакумовка поднялась вода и перемыла временный проезд на 25 километре дороги 300 километров – Фурманово. Его восстановили около семи часов вечера.

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