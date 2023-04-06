Больше 50 домов в микрорайоне «Снеговая Падь» во Владивостоке остались без холодной воды

В Примводоканале рассказали, когда вернется ХВС. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Часть Первореченского района во Владивостоке 6 апреля осталась без холодной воды. Как рассказали в пресс-службе Примводоканала, ХВС отключили из-за аварийных ремонтных работ. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По информации ведомства, воды нет в домах на Проселочной, 1, 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 5-б, Снеговой, 33, 34 ,35, 35а, 36, 39, 42, 42а, 42б, 42д, 44в, 54, 64, 70, 71в, 71/75, 73, 78, 79, 79а, 80, 81, 82, 83, 84, 84а,85, 89, 90, 91, 92, 98, 105, 109, 111, 111а, 111/113, 113а, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 135, 135а, 137, 138, 141, 143, 145. Завершить аварийный ремонт и возобновить подачу ХВС планируют 6 апреля в 21:00.

Специалисты предупреждают, что следующее отключение воды ожидается 11 апреля в Артеме. С 8:00 до 20:00 без коммунальной услуги останутся жильцы домов от улицы Пригородной до Второй Рабочей, 97.

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