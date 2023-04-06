Приморье заняло первое место по вводу жилья на Дальнем Востоке

В Приморье сдали более 300 тысяч квадратных метров жилья. Фото: Правительство Приморского края

За три месяца в Приморье сдали более 300 тысяч квадратных метров жилья, что помогло краю вновь выбиться в лидеры на Дальнем Востоке по строительству домов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились в министерстве строительства края, за январь – март этого года в Приморье введено 307,3 тысячи квадратных метров жилья – это 17,8% от плана национального проекта.

– Это 21 многоквартирный дом площадью 167,5 тысячи квадратных метров, а также почти 140 тысяч «квадратов» индивидуального жилья. По количеству введенного жилья Приморский край занимает первое место среди регионов ДФО.

По словам специалистов, на территории Приморья работают около 50 застройщиков, среди них – крупные федеральные предприниматели.

В этом году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» планируется сдать не менее 1,1 миллиона квадратных метров и превысить прошлогодний результат в 1,043 миллиона.

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