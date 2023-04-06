Около 20 всемирно известных азиатских дорам и детективов смогут увидеть приморцы

«Тайный королевский инспектор и Чо-и». Фото: Kion

Свой каталог корейских и китайских дорам расширяет онлайн-кинотеатр KION. Специалисты изучили популярность азиатских сериалов среди подписчиков с апреля 2022 года по март 2023-го. Оказалось, что за последние полгода людям стало в два раза интереснее смотреть подобные картины. Поэтому с 3 апреля в библиотеке доступны новые проекты корейской и китайской киноиндустрии.

С начала 2000-х годов азиатские сериалы постепенно захватили мир, сейчас с восточными киностудиями работают главные игроки кинобизнеса, понимая, насколько востребован такой контент. Жанровое разнообразие (от боевиков и детективов до мелодрам и детской анимации), высокое качество продукта, четкое понимание аудитории – за это ценят кино Южной Кореи, Китая и Японии. Российская киноиндустрия ищет новые рынки, поэтому дорамы, достигшие успеха в стране оригинала – идеальный выбор для отечественной аудитории.

Сразу два популярных корейских сериала сняты в жанре детектива: «Мышь» и «Сто миллионов звезд с неба». Главные звезды проектов, актеры Ли Сын-ги, Чон Сон-мин и бывший поп-певец Со Ин-гук – обладатели многомиллионной аудитории в соцсетях и гости телешоу.

«Поиск: www». Фото: Kion

Корейская индустрия славится мелодрамами для женской аудитории. «Поиск: www» рассказывает истории трех девушек, работающих в соперничающих компаниях. Романтическую тему продолжает проект «Часть твоего разума». Программист Му-ха Вон много лет спустя не может забыть о своей первой любви и задумывает создать искусственный интеллект по образу той самой девушки.

На восточном рынке с корейскими дорамами успешно конкурируют китайские. У дантиста Ченга Хао в сериале «Мистер правильный» есть необычное хобби: он любит устраивать личную жизнь друзей, хотя сам ни в кого влюблен не был. Паттерн его поведения ломает Луо Юэ: они встречаются во время деловой поездки в Антверпен, и по возвращении в Пекин он продолжает думать о ней.

Также подписчикам онлайн-кинотеатра KION будут доступны другие проекты из Китая «Мятежная принцесса», «Начало», «Всего лишь тридцать», «Остановись, мисс Хуа», «Идеал любви», «Единственная, кого ты не видел» и Южной Кореи «Когда Дьявол назовет твое имя», «Жена, которую я знал», «Тайный королевский инспектор и Чо-и», «Адвокат вне закона».

«Когда Дьявол назовет твое имя». Фото: Kion

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