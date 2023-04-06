Водитель автовоза уснул за рулем и устроил страшную аварию в Артеме

Кадры с места происшествия. Фото: dps_vl

Жуткое ДТП произошло минувшей ночью четверга, 6 апреля. На трассе почти в центре Артема столкнулись два габаритных транспорта. Об этом сообщает служба аварийных комиссаров «Автогарант». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось на Комсомольской. Водитель автовоза двигался в сторону выезда из Артема. В какой-то момент шофер уснул и потерял управление тягачом. Автомобиль повело вправо, где с краю трассы стоял еще один такой же большегруз. В него-то и влетел транспорт.

Удар был такой силы, что кабину буквально смяло, и все, что от нее осталось, теперь можно назвать только грудой железа. Сам водитель, как ни странно, от медицинской помощи отказался. Глядя на кадры с места аварии, сложно поверить, что обошлось без серьезных травм.

Пострадали и автомобили, которые ехали в прицепе автовоза. Их после столкновения выкатили на трассу.

Теперь разбираться в случившемся предстоит компетентным органам.

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