В Приморье продолжается реализация мусорной реформы

Модернизация ждет Владивостокский полигон твердых бытовых отходов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье с 2019 года по нацпроекту «Экология» реализуется мусорная реформа. О развитии программы рассказала зампредседателя правительства края Елена Пархоменко в эфире Центра управления регионом Приморского края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Одной из проблем стали мусорные площадки на территории СНТ в Надеждинском районе. Вопрос с контейнерными площадками возьмет на контроль правительство и региональный оператор. Уже приобретены большие куботейнеры.

Также планируется модернизировать Владивостокский полигон твердых бытовых отходов на Холмистой, куда свозят мусор из Артема, Владивостока и Надеждинского района. В 2021 году там установили новые очистные сооружения, изменения продолжатся и в будущем.

Еще одним нововведением стал контроль обращения с отходами через «Цифровое Приморье». С его помощью диспетчерская служба может следить за работой перевозчиков.

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