Во Владивостоке следком проверяет состояние разваливающегося дома

Следователи выясняют детали произошедшего. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке жители аварийного дома на Партизанском проспекте, 37 пожаловались, что в любой момент на них могут обрушиться потолки, стены и другие конструкции. Следственный комитет Приморского края заинтересовался этой информацией и организовал проверку. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В четверг, 4 апреля, в СМИ города появились сюжеты о том, как живут приморцы в аварийном доме. В любой момент тяжелые конструкции могут поранить их. Следком уже организовал доследственную проверку по признакам преступлений по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность». Сейчас следователи выясняют детали произошедшего.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в Надеждинском районе суд рассмотрит уголовное дело в отношении директора управляющей компании. Из-за ненадлежащего оказания услуг погиб человек – на него обрушилась железобетонная плита козырька подъезда.

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