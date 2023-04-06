Приморские волонтеры спустя 5 дней нашли живой пропавшую в лесу пенсионерку

Женщина ушла из дома в пригороде Владивостока. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приморье волонтеры вместе с сотрудниками МЧС нашли живой пропавшую еще 1 апреля 72-летнюю Татьяну. 5 дней добровольны обыскивали лесную территорию, прошли 378 километров, чтобы найти пенсионерку. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Женщина ушла из дома в пригороде Владивостока, но обратно так и не вернулась. Информации у волонтеров ПримПоиска почти не было, поэтому им оставалось только искать в лесу. Помогли камеры видеонаблюдения – на одной из записей добровольны заметили Татьяну, поэтому смогли вычеркнуть неподходящие маршруты.

Но чудо случилось. После полуночи они нашли женщину живой.

– Она пробыла в лесу с 1 апреля, естественно, она не будет чувствовать себя нормально. Человек ждал помощи на холоде почти пять суток. Нам помогали родственники, которые расклеивали ориентировки и просматривали камеры, – рассказала руководитель ПримПоиска Кристина Вульферт.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.