В Примтеплоэнерго проходит акция по списанию пени

Приморцам предлагают оплатить услуги без пени. Фото: Олег УКЛАДОВ

Акция по списанию пени стартовала в Примтеплоэнерго с 1 апреля. Мероприятие продлится до 25 мая 2023 года.

Как сообщила начальник управления сбыта Примтеплоэнерго Елена Минченко, принять участие в акции смогут абоненты, оплатившие услуги предприятия, включая счета за апрель текущего года. Оплата должна быть произведена не позднее 25 мая.

– Проведение акций по списанию пени – многолетняя традиция предприятия, позволяющая абонентам избавиться от бремени долга. Также при соблюдении условий акции спишутся пени, предъявленные к взысканию в судебном порядке, – подчеркнула начальник управления сбыта.

Напомним, что в предыдущей акции приняли участие 2716 лицевых счетов, по которым списано свыше 10,5 миллиона рублей пени.

– Мы предлагаем нашим абонентам принять участие в текущей акции и рассчитаться с долгами. Это отличная возможность сэкономить расходы за счет списания существенной суммы задолженности, образовавшейся в результате начисления пени, – отметила Елена Минченко.

Итоги акции отразятся в квитанции за май 2023 года.

Акция продлится до мая. Фото: Примтеплоэнерго.

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