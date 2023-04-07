Синоптики рассказали, когда во Владивостоке рассеется аномально густой туман

Видимость из-за тумана сильно ухудшилась. Фото: Анна СОБОЛЬ

Приморский край в пятницу, 7 апреля, окажется во власти фронтальных разделов. Региону обещают переменную облачность, небольшие осадки на севере, а утром местами туман. Во Владивостоке это атмосферное явление с самого утра осложнило трафик на дорогах. Видимость в городе ухудшилась. В Примгидромете сообщили, когда туман в дальневосточной столице рассеется. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Метеорологи обещают краю температуру воздуха до 15 градусов тепла. Ветер возьмет направление с запада, умеренный до сильного.

Во Владивостоке сегодня утром отмечалась температура в +3…+5°C. Днем ожидается +10…+12°C. Утром на город опустился густой туман, и специалисты сообщили, что рассеется он только лишь к обеду. Ветер западный и северо-западный, слабый до умеренного, после обеда до сильного.

В Уссурийске без осадков и местами туман. Ветер слабый, после обеда умеренный до сильного, западный. Температура воздуха +11...+13°C, в утренние часы +3...+5°C

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, во второй половине западный умеренный. Температура воздуха +11...+13°C, в утренние часы +3...+5°C.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.