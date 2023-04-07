Из-за густого тумана три самолета не смогли приземлиться в аэропорту Владивосток

Чуть позже самолеты вернутся во Владивосток. Фото: Вадим ПОПОВ

Самолеты из Иркутска, Санкт-Петербурга и Новосибирска ушли на запасной аэродром в Хабаровск из-за тумана во Владивостоке. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» сообщили в пресс-службе ведомства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сообщается, что с самого утра на Владивосток и прилегающие города опустился аномально густой туман. Из-за этого три самолета не смогли приземлиться в местном аэропорту.

– По причине плохих погодных условий самолеты ушли на запасной аэродром в Хабаровск, чуть позже они вернутся, – сообщила руководитель пресс-службы АО «Международный аэропорт Владивосток» Ирина Присяжнюк.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, когда туман рассеется. Об этом сообщили в Примгидромете. Из-за атмосферного явления серьезно нарушилось автомобильное движение во Владивостоке – почти весь город сковали утренние пробки.

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