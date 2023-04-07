Природоохранная прокуратура взяла на контроль информацию о гибели 8-месячной афалины

Иллюстрация из архива. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По поручению Амурского бассейнового природоохранного прокурора проводится проверка в отношении Приморского океанариума – 4 апреля там умер 8-месячный дельфин, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на надзорное ведомство.

По данным редакции, афалина заболела 31 марта – 1 апреля, а умерла 4 апреля. Позднее смерть дельфиненка подтвердили в учреждении. Экспертиза еще не установила точную причину смерти.

– При наличии оснований будут приняты меры реагирования. Ход проведения проверки находится на личном контроле Амурского бассейнового природоохранного прокурора, – сообщили в пресс-службе природоохранной прокуратуры.

Напомним, череда скандалов, связанных с океанариумом, прошла летом-осенью 2022 года (два дельфиненка родились в июле). «Комсомольская правда – Владивосток» писала о хронологии смертей и ревизиях правоохранителей. В ноябре 2022 года умер дельфин Сэм.

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