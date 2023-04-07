Мужчина снял видео, как тигр переплывает озеро, где часто рыбачат приморцы

В России обитает около 750 амурских тигров. Фото: Иван МАКЕЕВ

Встреча с тиграми для жителей Приморья уже почти обыденность. Полосатых хищников частенько можно увидеть вдоль трасс и, конечно, в дикой природе. Именно так и произошло с мужчиной, который снял огромную кошку, переплывшую озеро. Как пишут в социальных сетях, где и появилось видео, животное вышло к дороге в районе поселка Раздольное Надеждинского района, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Информации о том, что хищник напал на животных или людей, не было, поэтому приморцы в комментариях шутят, мол, а что, были сомнения, что тигры умеют плавать.

К слову, местные водоемы – излюбленное место для рыбалки. Не исключено, что встреча тигра и удильщиков еще впереди, но пока ни о какой прямой угрозе речи не идет. Судя по кадрам, хозяин тайги спокоен.

Специалисты центра «Амурский тигр» напоминают, что даже истощенный зверь не начнет сразу кидаться на человека при встрече. Хищник, скорее всего, замрет на какое-то время, издаст угрожающий рев и может сделать ложный бросок. Последнее значит, что животное предупреждает, мол, моя территория, не угрожай мне, так как тигр редко видит в людях добычу. Но если у приморца в руках есть оружие и он им воспользуется, то лишь спровоцирует настоящее нападение.

– Если зверь напряжен, уши плотно прижаты, шерсть на голове и загривке поднята, хвост нервно извивается – положение крайне опасное и действовать нужно мгновенно, – добавляют эксперты.

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