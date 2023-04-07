Приморскому коммунисту, которому отменили приговор из-за фаллоимитатора, запретили депутатствовать

Подробности рассказали в пресс-службе Приморского краевого суда. Фото: Александр ХИТРОВ

Приморский краевой суд рассмотрел апелляцию прокуратуры и запретил коммунисту Артему Самсонову переписываться с Законодательным Собранием ПК. Как рассказали единомышленники депутата в его Telegram-канале, ему также нельзя подавать декларацию о доходах или табели учета рабочего времени своих помощников, которые теперь не смогут получить зарплату. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток»

Еще в феврале Антона Самсонова заключили под домашний арест на три месяца. В марте Советский районный суд оставил меру пресечения без изменений, а также разрешил депутату отправлять письма в ЗС ПК и получать на них ответы. Однако такое решение не устроило прокуратуру, которая подала апелляцию.

В апреле Приморский краевой суд, как рассказали в пресс-службе учреждения, удовлетворил заявление ведомства, поэтому теперь Самсонов не может получать и отправлять письма, которые касаются его депутатской деятельности, в ЗС ПК.

Напомним, что ранее Артема Самсонова приговорили к 13 годам в колонии строгого режима за демонстрацию фаллоимитатора 11-летнему мальчику.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.