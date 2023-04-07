«Игроки помогали»: защитник приморского «Тайфуна» – о пропавшей бабушке, найденной спустя 5 дней в лесу

72-летняя Татьяна Билая найдена. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Накануне, 6 апреля, Приморье облетело новость о том, что в лесу нашли дезориентированную пенсионерку. Как рассказали в пресс-службе МХЛ «Тайфун» (пострадавшая – бабушка одного из игроков), родные и поисковики пока не готовы делиться деталями истории, однако выяснилось состояние пропавшей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как рассказал защитник Михаил Билый, другие хоккеисты «Тайфуна» помогали в поисках: развешивали объявления, выходили «в поля».

– Когда бабушку нашли, ее состояние было не очень – сейчас она в больнице, там ей оказывают помощь. По словам врачей, через несколько дней можно ждать улучшения, – рассказал игрок МХЛ.

Напомним, историю мы публиковали в отдельном материале. Как рассказала Кристина Вульферт, глава ПРОО «ПримПоиск», волонтеры прошли почти 400 километров лесополосы.

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