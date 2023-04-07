В ночь на 11 апреля температура воздуха опустится до отрицательных значений. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Синоптики портала «Примгидромет» рассказали, какая погода ожидается в крае на следующей неделе. По словам специалистов, обстановка обещает быть переменчивой. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В понедельник, 10 апреля, китайский циклон принесет в Приморье тепло, осадки не предвидятся. Ночью температура воздуха достигнет -3…+3°C, в горных районах -6°C. Днем в континентальных районах столбики термометров поднимутся до +16…+22°C, на побережье будет прохладнее – до +9…+15°C.

Днем 11 апреля ожидается падение температуры воздуха до +3…+14°C, на большей территории края пройдут дожди.

В среду, 12 апреля, осадки прекратятся, но в край ворвется гребень антициклона, из-за чего столбики термометров опустятся на 2-4 градуса.

Во Владивостоке 11 апреля осадки не ожидаются, задует юго-восточный ветер. Минимальная температура воздуха достигнет +3…+6°C, максимальная +7…+10°C. 12 апреля ворвется облачность, пройдут дожди. Днем 13 числа потеплеет на 2 градуса.

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