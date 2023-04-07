В Приморье за рулем автомобиля скончался водитель, устроивший серьезное ДТП

Авария произошла в Уссурийске. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Уссурийске в районе дома на Новоникольском шоссе №28 произошло серьезное ДТП. Пострадали не только автомобили, но и пешеход. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Приморью, 64-летний водитель Toyota Spade врезался в припаркованный автомобиль Toyota Belta, но автомобиль не остановился, наехал на пешехода, а затем врезался в КамАЗ. Оказалось, что мужчина за рулем Toyota Spade почувствовал себя плохо, потерял сознание и в итоге скончался.

Потерявший сознание приморец скончался. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Напомним, что в Артеме водитель автовоза уснул за рулем и потерял управление тягачом. В итоге автомобиль врезался в другой большегруз, который стоял с краю трассы. Судя по всему, из-за аварии никто не получил серьезные травмы.

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