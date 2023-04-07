Спортсмен, ранивший ножом полицейского в 2020 году во Владивостоке, внезапно вновь оказался на скамье подсудимых

Конфликт произошел 26 августа 2020 года. Фото: dps_vl

Дело почти трехлетней давности в отношении тренера по кудо Александра Сарнавского вновь на слуху. В эту пятницу, 7 апреля, состоялось заседание в Первореченском районном суде, спортсмена обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сотруднику ДПС, причем с применением оружия, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОНФЛИКТА

Все произошло вечером 26 августа 2020 года на проспекте 100-летия Владивостока. На главной артерии города собралась внушительная пробка, и в какой-то момент между двумя водителями возник конфликт. Мужчины выскочили из машин, повздорили, сели обратно. Не прошло и нескольких минут, как они оба оказались на ногах, причем у одного из них был в руке нож.

Вдруг вооруженный человек сделал резкое движение, и холодное оружие оказалось в ноге 26-летнего инспектора дорожно-патрульной службы УМВД, одетого в гражданскую одежду.

В тот же вечер по социальным сетям разлетелась информация, что полицейский бы не один, а с нетрезвой компанией. Им, как писала редакция, что-то не понравилось, и поэтому они устроили словесную перепалку, но этого оказалось мало. Зачинщик конфликта и сотрудник органов сначала заблокировали машину спортсмена, затем подошли к ней: первый – начал пинать мужчину, а второй, рассказывали тогда очевидцы, держал жертву. В итоге тот не выдержал и схватился за нож.

Александр при ударе задел артерию, поэтому сотрудник ГИБДД потерял много крови. Спортсмен сразу ретировался, но на следующий день сдался с поличным. К этому моменту следователи уже возбудили уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Защита же Сарнавского настаивала на том, что это было превышение самообороны.

Спустя три дня состоялся суд, на котором кудоисту выбирали меру пресечения. Следственный орган настаивал на аресте. Однако судья не только не стал отправлять мужчину в СИЗО, но и под домашний арест. Остается подписка о невыезде, которую сотрудники СК оформили самостоятельно.

Александр Сарнавский.

К СЛОВУ

Кстати, тем же летом и осенью приморцы судачили о том, что та самая подвыпившая компания была замечена за несколько часов до конфликта на Шаморе. И тогда люди, которых посчитали пострадавшими, уже пытались спровоцировать конфликт на дороге.

Также пользователи интернета активно обсуждали, мол, сам Сарнавский не только обучает детей кудо, но и имеет непосредственное отношение к бывшему мэру Владивостока Владимиру Николаеву.

КОНЦА ПОКА НЕ ВИДНО

С тех пор, а это, напомним, конец августа 2020-го, о деле ничего не было слышно. Информация о том, что Александр вновь ждет скамья подсудимых, появилась лишь в апреле этого года, хотя материалы дела поступили в суд еще в конце февраля.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.