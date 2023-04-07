В одной из школ Находки ребенка ударило током при проходе через турникет

В школах Приморья установили турникеты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Находке прокуратура проверяет работу аппарата контроля пропускного режима в средней общеобразовательной школе «Лидер-2». Это случилось из-за того, что ребенка ударил током турникет. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Инцидент произошел 7 апреля 2023 года. Ученик 5 класса как обычно утром шел на уроки, путь его пролегал через турникет. Но на этот раз у техники произошел сбой, из-за чего ребенок и получил удар током. Госпитализация не потребовалась, школьнику обеспечили медицинское наблюдение.

Турникет сразу же обесточили, а прокуратура начала проверку. Скоро надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований при установке, использовании и обслуживании устройства.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в рамках проекта «Цифровое Приморье» в школах Владивостока, Уссурийска, Находки и Артема установили турникеты и камеры видеонаблюдения. Система помогает контролировать режим входа. Дети и учителя могут попасть в здание только по специальной именной карточке.

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