Мэр Владивостока опубликовал список общественных мест, которые благоустроят в 2024 году

Список включает в себя 10 объектов. Фото: Вадим ПОПОВ

Жителям Владивостока предлагают выбрать общественные территории, которые могут благоустроить за счет федерального бюджета в 2024 году. Онлайн голосование стартует 15 апреля и продлится до 31 мая.

Как рассказал в своем Telegram-канале мэр Константин Шестаков, список включает в себя 10 общественных пространств. Они располагаются в разных частях города, включая район Второй Речки, Бам, 3-ю Рабочую и другие.

– Друзья, в этом году у нас вновь есть уникальный шанс привлечь федеральные средства и продолжить работу по созданию и благоустройству общественных пространств. Я призываю горожан внести свой вклад в развитие Владивостока и принять участие в голосовании.

Итак, жители столицы Приморья могут проголосовать за следующие общественные пространства по следующим адресам: улица Борисенко, 8, Ватутина, 26, Жигура, 6, Кирова, 116, Полярная, 1, Руднева, 1б, Тобольской, 10, а также за сквер Магнитогорский на улице Магнитогорской, 1, сквер на Харьковской, 3, и сквер Энергетиков на улице Верхнепортовой, 9.

Отбор территорий пройдет на платформе 25.gorodsreda.ru.

В 2022-м победителем конкурса стала совка в Снеговой Пади. Она набрала 9824 голоса и заняла первое место в голосовании. Ранее "КП - Владивосток" писала, что Дирекция общественных пространств совместно с архитектурным бюро представила проект благоустройства местным жителям.

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