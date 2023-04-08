Нашли вещи с багровыми пятнами: СК огласил подробности насчет сгоревшего авто с останками человека в Уссурийске

Криминалисты осматривают место происшествия. Фото: Прокуратура Приморского края

Приморский следком возбудил уголовное дело по факту найденных останков человека в сгоревшем автомобиле в Уссурийске. Обуглившуюся Mazda обнаружили на улице Сельскохозяйственной 7 апреля, сообщает “КП – Владивосток”.

– По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), – сообщили в ведомстве.

Криминалисты и другие сотрудники СК продолжают осматривать место происшествия и квартиру сгоревшего мужчины, который взял машину в аренду. Специалистам удалось найти окровавленные вещи погибшего.

– Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее “КП – Владивосток” писала, что ЧП занялась уссурийская городская прокуратура. Сгоревшее авто нашли в пятницу в полдень в районе Сельскохозяйственной, 1. Изданию уточнили, что кости сильно разбросало по салону.

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