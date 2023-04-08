Икона Александра Невского в станице Луганская. Фото: Александр КОЦ

Икона Александра Невского прибыла из Санкт-Петербурга в столицу Приморья. Образ святого благоверного князя проедет через весь край в ходе автопробега «Дорога Победы», сообщает «КП – Владивосток».

Как рассказали в общественной организации ветеранов «Сатурн», Александр Невский является покровителем морских пехотинцев. Освященную икону планируется передать командованию соединения морпехов.

В рамках большого автопробега в Донецк организаторы акции собираются рассказать россиянам о героизме приморцев на СВО. Главная цель – доставить бойцам 155-й бригады морской пехоты и Росгвардии гуманитарную помощь и автомобили, купленные на деньги приморцев.

Напомним, ранее издание писало, что пробег состоится 9 апреля. Он стартует в 10 утра на Корабельной набережной. По задумке организаторов, поездка объединит 22 города и 21 регион России. Присоединиться к акции может любой желающий.

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