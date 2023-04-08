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НовостиВладивосток8 апреля 2023 3:39

Приморская картинная галерея выбирает имя новому роботу-сотруднику

Андроид будет проводить экскурсии для гостей учреждения Андроид будет проводить экскурсии для гостей учреждения
Роман КИРИЛКИН
Promobot V.4 купили за счет краевого бюджета.

Promobot V.4 купили за счет краевого бюджета.

Фото: Правительство Приморского края

Приморская государственная картинная галерея запустила конкурс на лучшее имя для нового работника. Победителя определят 21 апреля. Андроид будет проводить экскурсии для гостей учреждения, сообщает “КП – Владивосток”.

Конкурс будет проходить в два этапа в сообществе Приморской государственной картинной галереи в ВКонтакте. С 7 по 14 апреля участники акции могут оставить в комментариях свой вариант, кратко описав, почем он подходит андроиду. В финал пройдут четыре лучшие версии, которые больше всего понравились аудитории.

С 14 по 21 апреля определят победителя, набравшего наибольшее количество положительных лайков и отзывов. 25 апреля самому креативному автору вручат сертификат и карту Клуба друзей картинной галереи. В тот же день состоится первая экскурсия бота.

Первую на Дальнем Востоке разговорчивую машину компании Promobot V.4 купили за счет краевого бюджета. Техническую поддержку андроида обеспечивает ГК DNS. Как уточнили в региональном Минкульте, робот позволить расширить количество культурно-образовательных программ и улучшить их качество.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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