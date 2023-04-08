Приморская картинная галерея выбирает имя новому роботу-сотруднику

Promobot V.4 купили за счет краевого бюджета. Фото: Правительство Приморского края

Приморская государственная картинная галерея запустила конкурс на лучшее имя для нового работника. Победителя определят 21 апреля. Андроид будет проводить экскурсии для гостей учреждения, сообщает “КП – Владивосток”.

Конкурс будет проходить в два этапа в сообществе Приморской государственной картинной галереи в ВКонтакте. С 7 по 14 апреля участники акции могут оставить в комментариях свой вариант, кратко описав, почем он подходит андроиду. В финал пройдут четыре лучшие версии, которые больше всего понравились аудитории.

С 14 по 21 апреля определят победителя, набравшего наибольшее количество положительных лайков и отзывов. 25 апреля самому креативному автору вручат сертификат и карту Клуба друзей картинной галереи. В тот же день состоится первая экскурсия бота.

Первую на Дальнем Востоке разговорчивую машину компании Promobot V.4 купили за счет краевого бюджета. Техническую поддержку андроида обеспечивает ГК DNS. Как уточнили в региональном Минкульте, робот позволить расширить количество культурно-образовательных программ и улучшить их качество.

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