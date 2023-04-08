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НовостиВладивосток8 апреля 2023 5:59

Семью года выберут в Приморском крае

Публикуем условия участия во всероссийском конкурсе
Роман КИРИЛКИН
Акция позволяет показать, каких достижений достигли семи Приморья среди всех россиян.

Акция позволяет показать, каких достижений достигли семи Приморья среди всех россиян.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приморье выберут семью года в рамках всероссийского конкурса. Принять участие в акции могут имеющие детей семьи, которые состоят в браке, сообщает «КП – Владивосток».

Как рассказали в правительстве края, конкурс «Семья года» уже стартовал. До 20 апреля в районах и округах региона принимаются документы от участников. Ознакомиться с требованиями можно на официальных сайтах министерства труда и социальной политики Приморья, либо Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Разыгрываются несколько номинаций: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций». Победителя в каждой из них определят до 25 мая. Затем отобранные участники передут нво всероссийский этап.

Министр труда и социальной политики Светлана Красицкая отметила, что акция позволяет показать, каких достижений достигли семи Приморья среди всех россиян.

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