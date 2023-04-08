Семью года выберут в Приморском крае

Акция позволяет показать, каких достижений достигли семи Приморья среди всех россиян. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приморье выберут семью года в рамках всероссийского конкурса. Принять участие в акции могут имеющие детей семьи, которые состоят в браке, сообщает «КП – Владивосток».

Как рассказали в правительстве края, конкурс «Семья года» уже стартовал. До 20 апреля в районах и округах региона принимаются документы от участников. Ознакомиться с требованиями можно на официальных сайтах министерства труда и социальной политики Приморья, либо Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Разыгрываются несколько номинаций: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций». Победителя в каждой из них определят до 25 мая. Затем отобранные участники передут нво всероссийский этап.

Министр труда и социальной политики Светлана Красицкая отметила, что акция позволяет показать, каких достижений достигли семи Приморья среди всех россиян.

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