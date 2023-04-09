Фото: принтскрин видео Фото: Прокуратура Приморского края

В Уссурийске задержаны двое подозреваемых в убийстве. К этому привела японская машина Mazda: ранее обугленный автомобиль нашли на обочине дороги с останками человека, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Следственный комитет Приморья.

Двое мужчин являются местными жителями. Расследование уголовного дела продолжится, уточнили следователи в своем Telegram-канале. Как именно связаны подозреваемые с «нашумевшей» машиной, пока не оглашается. Один из них, как ранее сообщалось, мог быть арендатором автомобиля. У него нашли вещи с веществом бурого цвета.

Напомним, автомобиль нашли в Уссурийске в частном секторе 7 апреля. В прокуратуре «КП» рассказали, что кости были разбросаны по салону иномарки, поэтому установить, является жертвой водитель или пассажир, невозможно до окончания экспертиз.

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