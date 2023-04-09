Генконсульство Китая во Владивостоке будет работать по новому расписанию

Новое расписание вступит в силу с понедельника. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На сайте Генерального консульства КНР во Владивостоке появилось сообщение об изменении приема графика китайских и иностранных граждан. Теперь для оформления документов у них будет больше времени. Подробности – в материале «Комсомольская правда – Владивосток».

Новое расписание вступит в силу с понедельника, 10 апреля 2023 года. Теперь жители смогут с понедельника по четверг в 9:30-12:30 подать материалы по оформлению виз и паспортов и в 15:00-18:00 посетить все нотариальные операции и получить оформленные документы.

Также изменились телефонные номера для консультаций.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в Приморье продолжает налаживаться авиасообщение с Китаем. С апреля из краевой столицы запустят рейс в Циндао

Также из Китая в Приморский край снова начнут ходить пассажирские поезда. 8 января в Китае сняли ограничения на перемещения пассажиров

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